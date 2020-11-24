Одна из самых красивых волейболисток Казахстана объявила о завершении карьеры
Спортсменка объяснила свое решение.
Спортсменка объяснила свое решение.
Волейболистка сборной Казахстана из ВК «Алматы» Кристина Карапетян объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
По словам 28-летний спортсменки, такое решение она приняла после очередной травмы.
На протяжении карьеры Карапетян играла за российские клубы «Забайкалка» и «Енисей», казахстанские «Иртыш-Казхром» и «Жетысу». С 2017 года она выступала за сборную Казахстана.