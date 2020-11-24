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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

Одна из самых красивых волейболисток Казахстана объявила о завершении карьеры

Спортсменка объяснила свое решение.

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Волейболистка сборной Казахстана из ВК «Алматы» Кристина Карапетян объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам 28-летний спортсменки, такое решение она приняла после очередной травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

На протяжении карьеры Карапетян играла за российские клубы «Забайкалка» и «Енисей», казахстанские «Иртыш-Казхром» и «Жетысу». С 2017 года она выступала за сборную Казахстана.

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