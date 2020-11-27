«Хотим провести лучший чемпионат мира в истории». Как Россия готовится принять чемпионат мира по волейболу FIVB 2022

Меньше двух лет остается до того момента, как в 10 городах страны должен взять старт чемпионат мира среди мужских команд — Россия примет его впервые в истории, до этого он проходил в СССР в 1952 и 1962 годах. О ходе подготовки, тестовых мероприятиях, главных целях оргкомитета «СЭ» поговорил с его руководителем Романом Станиславовым.

— Как на данный момент можно оценить готовность страны принять главный турнир в мире волейбола?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ade67e3e1af4e4f6544d" data-vnd="ade67e3e1af4e4f6544d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ade67e3e1af4e4f6544d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— У нас остается чуть меньше двух лет до старта турнира, сделано уже много. Сейчас оргкомитетом заложена база, разрабатываются концепции и операционные планы на каждом направлении деятельности, ведется взаимодействие с Международной федерацией волейбола (FIVB). Так что вне зависимости от разных внешних обстоятельств, из графика мы не выбиваемся. Но основные мероприятия, конечно, предстоят в 2021 и 2022 годах.

Самое интересное начнется после жеребьевки

— Да, не так давно и глава ВФВ Станислав Шевченко также говорил, что подготовка к ЧМ-2022 идет по плану. Какие в нем ближайшие задачи?

— Мы запустим глобальную кампанию по продвижению чемпионата мира, чтобы привлечь как можно больше зрительского интереса как в России, так и во всем мире. Нас ждут интересные мероприятия в 2021 году. Примерно через год в Москве планируется провести жеребьевку. После этого нас ждет тур главного трофея по городам, где будут проводиться матчи ЧМ-2022. Он будет сопровождаться матчами ветеранов—звезд мирового волейбола. Также будет выбран талисман соревнований. В общем, событий будет много, самое интересное начнется после жеребьевки.

— А что еще предстоит сделать в глобальном смысле?

— Мы поставили себе задачу — провести лучший чемпионат мира в истории. Все возможности для этого у страны есть, как и опыт организации крупнейших спортивных мероприятий.

По официальным данным министерства спорта, волейбол является вторым по популярности видом спорта в России. Поэтому наша главная задача — еще больше увеличить количество болельщиков, привлечь в волейбол молодое поколение.

— Расскажите, как устроена деятельность оргкомитета, сколько человек в нем работает, с кем координируете работу?

— Оргкомитет официально создан в мае 2019 года распоряжением правительства России как автономная некоммерческая организация, на которую возложены обязанности по подготовке и проведению турнира. Нашими учредителями являются Российская Федерация в лице Министерства спорта и ВФВ. Существует также координационный совет при правительстве РФ, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Выделены 43 направления, по которым должна вестись работа: спорт, безопасность, аккредитация, пиар, маркетинг и так далее. Сейчас мы ведем набор сотрудников — топ-менеджмент уже есть, но, естественно, на самый активный период работы в 2021—2022 годах штат будет заметно увеличиваться. Также созданы региональные оргкомитеты в каждом из городов-хозяев.

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— Можно примерно сказать, сколько всего людей будет занято в организации ЧМ-2022 по всей стране?

— Очень сложно оценить это число. У нас очень сильная национальная федерация, и когда создавался оргкомитет, мы принимали во внимание, что во всех городах, которые примут турнир, есть клубы со своим менеджментом. А у ВФВ с ними хорошее взаимодействие, поэтому работников каждой команды тоже можно считать занятыми в организации. К тому же, повторюсь, к 2022 году штат оргкомитета будет расти.

— А когда начнется набор волонтеров? Ведь проведение Олимпийских игр, Универсиад и чемпионата мира по футболу сформировали в стране мощное волонтерское движение, люди охотно в нем участвовали.

— Сейчас уже идет работа в этом направлении, создается концепция привлечения волонтеров. Будет не только набор, но и деление волонтеров на ранги. Например, те, кто во время обучения проявит себя лучше всех плюс будет владеть иностранными языками, будут работать непосредственно с командами. Волонтеров будем набирать для работы во всех городах.

Пандемия не повлияла на подготовку

— Руководство международной федерации пристально следит за ходом подготовки? Как часто вы на связи с FIVB, проводятся ли инспекционные визиты с их стороны?

— У нас очень плотный контакт, мы постоянно на связи. К сожалению, в связи со всем известными событиями большое количество инспекционных визитов и рабочих встреч, как в Лозанне, так и в Москве, были перенесены. Но мы постоянно на связи, проводим видеоконференции по многим вопросам. FIVB провела серьезную работу по привлечению официальных партнеров, которые будут проводить различные промоакции, помогать в продвижении чемпионата. Мы также участвовали в этом процессе.

— Известно, что, например, у МОК и ФИФА очень подробные своды правил для организаторов Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу, в которых все возможные детали прописаны до мелочей. У FIVB такой же строгий регламент?

— Да, тоже существует специальный документ со сводом правил и требований по проведению турнира. Мы, со своей стороны, тоже что-то добавляем, чтобы турнир был ярким и запоминающимся. У ВФВ есть опыт проведения и Лиги наций, и чемпионата Европы, и финалов еврокубков. Поэтому, объединяя его с требованиями FIVB, мы надеемся получить интересный продукт.

— Как на процесс влияет ситуация с пандемией коронавируса, сильно ли эта ситуация по вам ударила?

— Мы планировали уже запустить промокампанию, принимать участие в различных мероприятиях — выставках, форумах. Но они все отменены либо перенесены. Все остальное в рабочем режиме. Опасений, что мы где-то отстанем, нет.

— Может ли пандемия повлиять на сам факт проведения турнира в принципе, обсуждались такие варианты?

— Честно говоря, так далеко не заглядываем. Надеемся, что ситуация будет улучшаться. Мы продолжаем ждать и работать, чтобы в августе 2022 года чемпионат мира стартовал в России.

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Уникальное событие — соберем все 24 команды в Москве

— Будет ли по примеру Олимпиады и ЧМ по футболу вводиться практика безвизового въезда иностранных болельщиков, купивших билеты на матчи?

— Мы рассматриваем такие варианты. Будем отталкиваться от количества иностранцев. Очень многое в этом смысле будет зависеть от результатов жеребьевки. Мы будем делать все возможное, чтобы и зарубежным, и российским болельщикам было максимально удобно купить билеты, приехать в город, пройти на стадион. Естественно, соблюдая все условия безопасности.

— Как обстоят дела с билетной программой, когда она будет запускаться?

— Сейчас в финальной стадии разработка ее концепции. А запустится все сразу после жеребьевки, когда станет понятно, кто с кем и в каком городе играет.

— Совсем недавно, в начале октября, официально открыли центр волейбола в Новосибирске. Сколько еще арен чемпионата мира предстоит довести до ума?

— Все объекты еще необходимо в какой-то степени доделывать. Где-то вопросы по безопасности, где-то по внутренней отделке, где-то по чисто волейбольному оснащению. Но ситуация у нас неплохая, потому что мы изначально выбирали города с уже действующими аренами. Из 10 городов строится стадион только в одном, это Кемерово.

— Кстати, тот же чемпионат мира-2018 по футболу, который принимала Россия, по сути, прошел в европейской части страны за одним исключением в виде Екатеринбурга. У вас же еще есть и Уфа, и Новосибирск, и Кемерово с Красноярском. Максимальное расширение географии — принципиальный вопрос?

— Было несколько аспектов, учитываемых при выборе городов. Действительно, мы хотели задействовать регионы, которым не удалось увидеть футбольный чемпионат. Кроме того, мы рассматривали города, где базируются сильные клубы. И, повторюсь, наличие уже действующих арен.

— А насколько это усложняет логистику турнира?

— Мы достаточно быстро разработали схему по передвижению команд, которую оценило руководство FIVB. Команды после первого группового этапа будут перемещаться чартерами — по одному на всю группу из одного города. И, это уникальный случай, все 24 сборных на какое-то время соберутся в Москве. Мы планируем провести большую промоакцию с привлечением представителей международной федерации, прессы, а также тренеров и капитанов сразу 24 команд. После этого они разлетятся — кто-то на второй этап, кто-то домой.

Со второго места на первое

— Недавно вы говорили, что тестовыми мероприятиями для ЧМ-2022 могут стать матчи еврокубков. Можно раскрыть этот вопрос подробнее?

— Да, у нас очень хорошие отношения с главой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Александром Боричичем, который в октябре был переизбран на этот пост. И действительно, мы планируем использовать как тестовые матчи, например, Лиги чемпионов. Это хороший способ проверить объекты на соответствие требованиям ЧМ-2022: оснащение арен, безопасность, работа со СМИ. Сейчас очень сложно говорить, когда именно это произойдет, потому что еврокубки временно перестали проводить с разъездами, к тому же везде есть ограничения на количество зрителей. А тестовые мероприятия, конечно, надо проводить при полных трибунах.

— Помимо залов, для чемпионата мира очень важна инфраструктура — аэропорты, гостиницы, дороги, тренировочные базы. Как обстоит дело с этим?

— На сегодняшний момент все города соответствуют необходимым требованиям. Где-то необходим косметический ремонт, где-то — небольшие улучшения. Все в рабочем режиме. Все объекты спортивной и городской инфраструктуры — арены, отели — будут инспектироваться представителями FIVB и утверждены после их официальных визитов.

— Кстати, еще один момент, который роднит волейбольный чемпионат мира с футбольным ЧМ-2018: периодически в прессе появляются спекуляции на тему того, что Россию могут лишить права проведения турнира. Есть ли под этим хоть какие-то основания?

— В начале ноября состоялись слушания в CAS по делу ВАДА против России. И пока не оглашено окончательное решение, мы не будем ничего комментировать. Просто скажем, что уже проделан большой объем работы. Мы взаимодействуем с FIVB, подготовка идет полным ходом. Давайте дождемся официального вердикта.

— Есть такое понятие, как наследие чемпионата мира. Каким вы его видите?

— Мы сейчас работаем над тем, что может остаться стране после турнира. Например, различные приложения для профессионального и любительского волейбола. Хотим, чтобы было больше информации о нашем виде спорта, постараемся в каждом регионе привлекать новых болельщиков, рассказывать им о том, что такое волейбол, увеличить количество занимающихся. Возможно ли переместиться со второго места по популярности на первое? Это сложно сделать, но почему бы и нет, будем стремиться.