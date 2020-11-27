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14:18 (мск), источник: БЕЛТА

Стало известно расписание «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди мужчин

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание «Финала четырех» Кубка Беларуси — 2020 по волейболу среди мужских команд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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Турнир пройдет 11—12 декабря в столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена». В первый день состязаний состоятся матчи между солигорским «Шахтером» и гомельской «Энергией», а также минским «Строителем» и витебским «Марко-ВГТУ».

На следующий день, 12 декабря, команды, уступившие накануне, разыграют бронзовые медали турнира, а победители выяснят отношения в финале. Время начала поединков станет известно позже.

Действующим обладателем Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд является «Шахтер», на счету которого две виктории в турнире. «Строитель» — восьмикратный обладатель почетного трофея.

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