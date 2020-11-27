Стало известно расписание «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди мужчин
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание «Финала четырех» Кубка Беларуси — 2020 по волейболу среди мужских команд, сообщили БЕЛТА в
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание «Финала четырех» Кубка Беларуси — 2020 по волейболу среди мужских команд, сообщили БЕЛТА в
Турнир пройдет
На следующий день, 12 декабря, команды, уступившие накануне, разыграют бронзовые медали турнира, а победители выяснят отношения в финале. Время начала поединков станет известно позже.
Действующим обладателем Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд является «Шахтер», на счету которого две виктории в турнире. «Строитель» — восьмикратный обладатель почетного трофея.