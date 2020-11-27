Стало известно расписание «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди мужчин

Турнир пройдет 11—12 декабря в столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена». В первый день состязаний состоятся матчи между солигорским «Шахтером» и гомельской «Энергией», а также минским «Строителем» и витебским «Марко-ВГТУ».

На следующий день, 12 декабря, команды, уступившие накануне, разыграют бронзовые медали турнира, а победители выяснят отношения в финале. Время начала поединков станет известно позже.