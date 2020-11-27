Пять россиян вошли в состав комиссий CEV на 2020−2024 годы
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пять россиян избраны в состав комиссий Европейской конфедерации волейбола (CEV) на 2020−2024 годы, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пять россиян избраны в состав комиссий Европейской конфедерации волейбола (CEV) на 2020−2024 годы, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Состав европейских комиссий CEV был объявлен во время
В состав комиссий CEV вошли следующие представители ВФВ: Марина Щербакова — член комиссии по пляжному волейболу, Роман Станиславов — президент комиссии по еврокубкам, Сергей Шляпников — член тренерской комиссии, Андрей Зенович — член судейской комиссии, Михаил Подлозный — член комиссии по организации мероприятий.