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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пять россиян вошли в состав комиссий CEV на 2020−2024 годы

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пять россиян избраны в состав комиссий Европейской конфедерации волейбола (CEV) на 2020−2024 годы, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Состав европейских комиссий CEV был объявлен во время онлайн-заседания.

В состав комиссий CEV вошли следующие представители ВФВ: Марина Щербакова — член комиссии по пляжному волейболу, Роман Станиславов — президент комиссии по еврокубкам, Сергей Шляпников — член тренерской комиссии, Андрей Зенович — член судейской комиссии, Михаил Подлозный — член комиссии по организации мероприятий.

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