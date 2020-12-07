Финал Кубка Беларуси по волейболу среди мужчин пройдет без зрителей

Такое решение было принято руководством ВК «Минск», который организует решающую стадию соревнований.

«Волейбольный клуб “Минск”, будучи принимающей стороной Кубка Республики Беларусь, принял решение провести матчи без зрителей. Мы знаем, что эта новость расстроит многих поклонников волейбола, но обещаем сделать все возможное, чтобы предоставить вам шанс насладиться зрелищной борьбой», — говорится в сообщении.

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За право стать обладателем Кубка Беларуси 11—12 декабря на площадке ДС «Уручье» будут бороться четыре команды: «Энергия» (Гомель), «Марко-ВГТУ» (Витебск), «Строитель» (Минск) и «Шахтер» (Солигорск). Дружина из города калийщиков является действующим обладателем трофея.

В полуфиналах 11 декабря встретятся «Энергия» с «Шахтером» (начало матча в 15.30) и «Строитель» с «Марко-ВГТУ» (18.00).

На следующий день проигравшие дружины поспорят за бронзовые медали турнира (12.00), а победители сразятся за главный трофей (15.00).