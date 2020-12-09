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9 декабря, источник: Sport24

Казанский «Зенит» разгромил «Берлин» на его площадке в Лиге чемпионов. Немцам не помог даже Сергей Гранкин

Понервничать пришлось только в первой партии.

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Источник: РИА "Новости"

Казанский «Зенит» должен был стартовать в Лиге чемпионов еще 8 декабря, но не сложилось. Польский клуб «Ястшембски» отказался приезжать в Берлин из-за вспышки коронавируса среди игроков.

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Команде сразу же засчитали три технических поражения, а всем остальным это дало повод отдохнуть лишний день. Вот и «Зенит» Владимира Алекно получил на сутки больше, чтобы подготовиться к матчу с «Берлином». Все же за прошлогодний ранний вылет надо было исправляться.

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Начало для казанцев выдалось нервным. Много проблем доставлял Бенджамин Патч. «Зенит» никак не мог организовать защиту и качественно сработать на блоке (часть мячей не укладывалась в площадку) — 11:14.

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Вперед выйти не получалось, но к середине партии они почувствовали игру и приглушили эмоциональный «Берлин» — 17:16, 22:20. Патчу уже не помогала только высота. Бартош Беднож его хорошо гасил на блоке. И даже выход олимпийского чемпиона Сергея Гранкина у соперников им не помог. В конце «Зенит» уже совсем освоился — 25:21.

Во второй партии ждать чего-то интересного пришлось долго. Команды до счета 15:15 только и делали, что набирали очки поочередно. «Зенит» мог бы вести с преимуществом, но сложно складывалось с подачей (не всегда залетала). Наладить вышло, когда появился Андрей Сурмачевский.

Он снова стал тем, кто дал своей команде сигнал к уходу в отрыв. Он и в первом сете организовал рывок. 17:15, 22:17 — уже было понятно, что своего казанцы не отдадут. Тренер «Берлина» Седрик Энар все равно брал тайм-ауты и пытался взбодрить парней, но результата это не дало — 19:25.

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После перерыва «Зенит» вышел с настроем на победу. Это было видно и по счету, и по минимальным ошибкам — 8:5, 14:8. Игра хозяев площадки совсем развалилась. Даже выход Гранкина с самого начала третьей партии не помог. Сергей явно еще не на сто процентов восстановился после травмы, поэтому и не стал грозным оружием для команды Алекно. Но и не на нем вся игра строиться должна была. «Берлин» серьезно проседал на приеме, агрессивная подача в команде просто отсутствовала. На этих слабостях «Зенит» играючи соперника и добил — 25:18.

Заключительный матч первого тура «Зенит-Казань» сыграет 10 декабря. Команда Алекно встретится со словенской «Любляной» в 19:00 мск.

Виктория Дмитриева

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