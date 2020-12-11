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11 декабря, источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» вышли в финал Кубка Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» вышли в финал Кубка Беларуси, решающая стадия розыгрыша которого стартовала сегодня в столичном дворце спорта «Уручье», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: shahter-vc.by

В полуфинальном поединке подопечные Виктора Бекши победили «Энергию» со счетом 3:0 (25:15, 25:19, 25:16). Гомельчане на фоне более титулованных оппонентов смотрелись весьма достойно, навязывая в каждой из партий упорную борьбу. Особенно непросто для действующих обладателей трофея сложился второй сет. По его ходу команда из города калийщиков долгое время была в роли отыгрывающейся. Однако в середине игрового отрезка смогла переломить ситуацию.

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В заключительной партии сказался класс солигорской дружины. С самого начала добившись комфортного перевеса в четыре очка, подопечные Виктора Бекши планомерно наращивали преимущество благодаря мощной атаке, отличным действиям блокирующих и трудной для приема подаче. Играющий наставник гомельчан Роман Аплевич пытался внести изменения в действия своей команды, однако многократных чемпионов Беларуси было уже не остановить.

В решающем поединке волейболисты «Шахтера» встретятся с победителями матча между минским «Строителем» и витебским «Марко-ВГТУ», значительно укрепившим состав накануне турнира. Проигравшая дружина оспорит бронзу в поединке с гомельской «Энергией».

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