«Строитель» обыграл «Марко-ВГТУ» в полуфинале Кубка Беларуси по волейболу

Поединок проходил с преимуществом минской дружины. Ее наставник Александр Сингаевский с первой партии дал возможность проявить себя не только игрокам основы, но и тем, кого привычней видеть в квадрате для запасных. Стартовый сет прошел несколько не так, как планировал тренерский штаб минчан.

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Игроки «Строителя» потратили некоторое время, чтобы найти игровой ритм, и достаточно много ошибались. Ближе к концовке партии они стали допускать меньше оплошностей и довели отрезок матча до победы. Вторая партия прошла по сценарию минчан. Одни из фаворитов розыгрыша на сей раз начали без раскачки и довели сет до победы. В третьем периоде игроки «Марко-ВГТУ» пробовали изменить ход неудачно складывающейся встречи, но ощущалась нехватка в их рядах Ярослава Пришмонта. Опытный связующий пропускает матчи Кубка страны из-за травмы. Минчане, к середине партии, обеспечив комфортную разницу в счете, довели ее до победы.

Таким образом, 12 декабря в финале Кубка Беларуси среди мужских команд за почетный трофей поспорят солигорский «Шахтер» и «Строитель». Матч начнется в 15.00. В споре за бронзу сойдутся гомельская «Энергия» и «Марко-ВГТУ». Их поединок состоится в 12.00.