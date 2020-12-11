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11 декабря, источник: БЕЛТА

«Строитель» обыграл «Марко-ВГТУ» в полуфинале Кубка Беларуси по волейболу

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» обыграли витебский «Марко-ВГТУ» в полуфинале Кубка Беларуси. Матч завершился со счетом 3:0 (25:21, 25:18, 25:19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Поединок проходил с преимуществом минской дружины. Ее наставник Александр Сингаевский с первой партии дал возможность проявить себя не только игрокам основы, но и тем, кого привычней видеть в квадрате для запасных. Стартовый сет прошел несколько не так, как планировал тренерский штаб минчан.

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Игроки «Строителя» потратили некоторое время, чтобы найти игровой ритм, и достаточно много ошибались. Ближе к концовке партии они стали допускать меньше оплошностей и довели отрезок матча до победы. Вторая партия прошла по сценарию минчан. Одни из фаворитов розыгрыша на сей раз начали без раскачки и довели сет до победы. В третьем периоде игроки «Марко-ВГТУ» пробовали изменить ход неудачно складывающейся встречи, но ощущалась нехватка в их рядах Ярослава Пришмонта. Опытный связующий пропускает матчи Кубка страны из-за травмы. Минчане, к середине партии, обеспечив комфортную разницу в счете, довели ее до победы.

Таким образом, 12 декабря в финале Кубка Беларуси среди мужских команд за почетный трофей поспорят солигорский «Шахтер» и «Строитель». Матч начнется в 15.00. В споре за бронзу сойдутся гомельская «Энергия» и «Марко-ВГТУ». Их поединок состоится в 12.00.

Волейбольный клуб «Минск», будучи принимающей стороной Кубка Беларуси, принял решение провести матчи без зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой. Для болельщиков организованы онлайн-трансляции с места событий. Финальный поединок в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5. Интернет».

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