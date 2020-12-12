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12 декабря, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» выиграли Кубок Беларуси

Первый сет начался с результативных атак капитана «Строителя» Сергея Окулича, которые позволили его команде получить небольшой перевес на старте матча. Однако игроки солигорской команды нашли в себе силы выровнять ситуацию на площадке. До самого конца партии две дружины не могли обеспечить себе комфортное преимущество. В итоге верх взял «Шахтер».

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12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» из Солигорска выиграли Кубок Беларуси — 2020. В финальном матче обладатели трофея обыграли минский «Строитель» со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 22:25, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый сет начался с результативных атак капитана «Строителя» Сергея Окулича, которые позволили его команде получить небольшой перевес на старте матча. Однако игроки солигорской команды нашли в себе силы выровнять ситуацию на площадке. До самого конца партии две дружины не могли обеспечить себе комфортное преимущество. В итоге верх взял «Шахтер». Точку в сете поставил игрок «желто-черных» Андрей Радюк, отыгравшийся от блока.

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Второй сет также начался для «Шахтера» не слишком ободряюще. Однако «горнякам» удалось нейтрализовать атакующую мощь минской дружины отличными действиями блока. Отметим также действия в атаке Родиона Мискевича, Андрея Марченко и Андрея Радюка, которые и принесли успех подопечным Виктора Бекши, ставшим на шаг ближе к успеху в турнире.

В третьем сете команды поменялись местами. Отлично начав этот отрезок матча, «Шахтер» сделал отличную заявку, чтобы завершить поединок, не отдав конкурентам ни одного отрезка встречи, но тяжесть ошибок в дополнении с отличной игрой минчан на блоке не позволила команде из города калийщиков развить успех.

Однако победного запала минчанам хватило ненадолго, и в итоге команда Александра Сингаевского была вынуждена признать поражение. Таким образом, волейболисты солигорского «Шахтера» третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Беларуси. -0-

Фото Сергея Шелега.

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