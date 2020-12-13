Волейболистки «Минчанки» выиграли у «Ленинградки» в матче российской суперлиги
13 декабря, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» на
13 декабря, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» на
Таким образом, команда Станислава Саликова взяла реванш у подопечных Александра Кашина за поражение в перенесенной встрече третьего тура. В ней «дикие пчелы», как еще называют свою команду болельщики
На сей раз «Минчанка» смотрелась не хуже соперниц. Проиграв первую партию белорусские спортсменки смогли взять верх во второй. Проигранный третий сет лишь раззадорил команду Станислава Саликова. Отлично сыграв в атаке и благодаря надежности блока и обороны «бело-синие» смогли перехватить инициативу и не только перевести матч на
Увы, данный успех, ставший для команды из столицы Беларуси вторым в суперлиге, не позволил дружине Станислава Саликова покинуть подвал турнирной таблицы, где они расположились на 14-й позиции, набрав шесть очков после девяти матчей. Следующий поединок «Минчанка» проведет 16 декабря в Нижнем Новгороде, против местной «Спарты».