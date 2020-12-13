Волейболистки «Минчанки» выиграли у «Ленинградки» в матче российской суперлиги

Таким образом, команда Станислава Саликова взяла реванш у подопечных Александра Кашина за поражение в перенесенной встрече третьего тура. В ней «дикие пчелы», как еще называют свою команду болельщики Санкт-Петербургского клуба, победили — 3:1 (26:28, 25:19, 25:19, 25:19), хотя белорусская команда и смогла навязать соперницам равную борьбу, при этом выиграв первый сет.

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На сей раз «Минчанка» смотрелась не хуже соперниц. Проиграв первую партию белорусские спортсменки смогли взять верх во второй. Проигранный третий сет лишь раззадорил команду Станислава Саликова. Отлично сыграв в атаке и благодаря надежности блока и обороны «бело-синие» смогли перехватить инициативу и не только перевести матч на тай-брейк, но и оставить за собой укороченную партию.