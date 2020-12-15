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13:33 (мск), источник: ТАСС

Матыцин: Подготовка к ЧМ-2022 по волейболу проходит в плановом режиме

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Подготовка к проведению в России чемпионата мира по волейболу 2022 года проходит в плановом режиме. Об этом на пресс-конференции заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

«Это признание традиций, признание успешной работы федерации. Надеюсь, Россия это доверие оправдает, — сказал Матыцин. — На протяжении последнего десятилетия мы проводим события на самом высоком уровне. Подготовка к чемпионату мира осуществляется в плановом режиме».

«В России волейбол очень популярен, фактически он второй в стране по количеству занимающихся — примерно 2,3 млн человек. Надеюсь, что мы все успеем в срок, а у чемпионата мира будет богатое наследие», — добавил министр.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на «ВТБ-Арене».

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