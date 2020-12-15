Матыцин: Подготовка к ЧМ-2022 по волейболу проходит в плановом режиме

«Это признание традиций, признание успешной работы федерации. Надеюсь, Россия это доверие оправдает, — сказал Матыцин. — На протяжении последнего десятилетия мы проводим события на самом высоком уровне. Подготовка к чемпионату мира осуществляется в плановом режиме».

«В России волейбол очень популярен, фактически он второй в стране по количеству занимающихся — примерно 2,3 млн человек. Надеюсь, что мы все успеем в срок, а у чемпионата мира будет богатое наследие», — добавил министр.