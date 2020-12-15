Оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу в России ожидает около 500 тыс. болельщиков

Он отметил, что пока не решено, будет ли для зрителей необходимым получение так называемого паспорта болельщика.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на «ВТБ-Арене».