Оргкомитет ЧМ-2022 по волейболу в России ожидает около 500 тыс. болельщиков
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по волейболу 2022 года в России могут посетить порядка 500 тыс. болельщиков. Об этом на
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по волейболу 2022 года в России могут посетить порядка 500 тыс. болельщиков. Об этом на
«Ожидаем порядка 500 тыс. болельщиков», — сказал Станиславов.
Он отметил, что пока не решено, будет ли для зрителей необходимым получение так называемого паспорта болельщика.
Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва,