Звезды волейбола сыграют в выставочных матчах перед стартом ЧМ-2022

Мужской чемпионат мира по волейболу состоится в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

«Перед стартом чемпионата мира будет трофи-тур. После жеребьевки кубок чемпиона мира не уедет из нашей страны, а поедет по городам турнира. Мы планируем провести ряд матчей с участием ветеранов, звезд российского и мирового волейбола. Возможно, болельщики посредством голосования будут выбирать участников этой звездной сборной мира. И эта звездная сборная будет играть с ветеранами волейбола в каждом регионе чемпионата мира», — сказал Станиславов на пресс-конференции.