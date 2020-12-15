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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звезды волейбола сыграют в выставочных матчах перед стартом ЧМ-2022

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Сборная мира, составленная из звездных волейболистов, проведет серию выставочных матчей в городах чемпионата мира 2022 года в России, сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Роман Станиславов.

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Мужской чемпионат мира по волейболу состоится в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

«Перед стартом чемпионата мира будет трофи-тур. После жеребьевки кубок чемпиона мира не уедет из нашей страны, а поедет по городам турнира. Мы планируем провести ряд матчей с участием ветеранов, звезд российского и мирового волейбола. Возможно, болельщики посредством голосования будут выбирать участников этой звездной сборной мира. И эта звездная сборная будет играть с ветеранами волейбола в каждом регионе чемпионата мира», — сказал Станиславов на пресс-конференции.

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