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20 декабря, источник: БЕЛТА

Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали соперников в золотой Евролиге

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали своих соперников в золотой Евролиге — 2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

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Мужская сборная, возглавляемая Виктором Бекшей, попала в группу С представительного турнира, где сыграет с командами Турции, Чехии и Португалии. Первый тур дружины сыграют в Беларуси, второй — в Португалии. Более детальное расписание матчей станет известно позже.

Женская сборная под руководством Дениса Матвеева, также попавшая в квартет С, сразится с соперницами из Хорватии, Венгрии и Чехии. Первый тур пройдет в Чехии, второй — в Беларуси. Как и в случае с мужскими стартами, подробное расписание будет известно позже.

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Первый тур обоих турниров запланирован на 28—30 мая. Второй пройдет 4—6 июня.

Финальную стадию у мужчин примет Бельгия, у женщин — Болгария. Следовательно, эти страны автоматически попадают в «Финал четырех», независимо от результата выступления на групповом этапе. В решающую стадию турнира пройдут также еще три сильнейшие команды из каждого квартета.

Они разыграют две путевки в Кубок претендентов — турнир, победители которого получат право сыграть в более престижной и коммерчески выгодной Лиге наций. Старты мужчин с 30 июня по 4 июля примет Португалия. Женщины в аналогичные сроки будут играть в Хорватии.

Мужская сборная Беларуси в 2019 году выиграла серебро золотой Евролиги и бронзовые медали Кубка претендентов. Женская сборная Беларуси в 2019 году заняла 3-е место в золотой Евролиге.

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