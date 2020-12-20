Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали соперников в золотой Евролиге
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали своих соперников в золотой Евролиге — 2021, сообщили БЕЛТА в
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали своих соперников в золотой Евролиге — 2021, сообщили БЕЛТА в
Мужская сборная, возглавляемая Виктором Бекшей, попала в группу С представительного турнира, где сыграет с командами Турции, Чехии и Португалии. Первый тур дружины сыграют в Беларуси, второй — в Португалии. Более детальное расписание матчей станет известно позже.
Женская сборная под руководством Дениса Матвеева, также попавшая в квартет С, сразится с соперницами из Хорватии, Венгрии и Чехии. Первый тур пройдет в Чехии, второй — в Беларуси. Как и в случае с мужскими стартами, подробное расписание будет известно позже.
Первый тур обоих турниров запланирован на
Финальную стадию у мужчин примет Бельгия, у женщин — Болгария. Следовательно, эти страны автоматически попадают в «Финал четырех», независимо от результата выступления на групповом этапе. В решающую стадию турнира пройдут также еще три сильнейшие команды из каждого квартета.
Они разыграют две путевки в Кубок претендентов — турнир, победители которого получат право сыграть в более престижной и коммерчески выгодной Лиге наций. Старты мужчин с 30 июня по 4 июля примет Португалия. Женщины в аналогичные сроки будут играть в Хорватии.
Мужская сборная Беларуси в 2019 году выиграла серебро золотой Евролиги и бронзовые медали Кубка претендентов. Женская сборная Беларуси в 2019 году заняла 3-е место в золотой Евролиге.