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12:04 (мск), источник: ТАСС

Академию Карполя в Екатеринбурге задействуют в проведении ЧМ-2022 по волейболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свердловская область продолжает готовиться к проведению чемпионата мира по волейболу 2022 года, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Ведется модернизация спортивных объектов, академию Николая Карполя планируется задействовать в качестве тренировочной площадки для участников, сообщил журналистам губернатор региона Евгений Куйвашев.

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Источник: РИА "Новости"

17 декабря CAS опубликовал решение, согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

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«Те решения, которые были приняты до вступления в силу решения суда, обязательны к исполнению — это касается и мероприятий, связанных с проведением чемпионата мира по волейболу, — сказал Куйвашев. — Безусловно, они будут проведены, когда будет позволять эпидемиологическая ситуация. Мы продолжаем готовиться, проведение планируем во Дворце игровых видов спорта, ведется модернизация, идет ремонт. К 2022 году там будет все подготовлено. Академия Карполя будет использована в качестве тренировочных площадок для участников чемпионата мира».

Академия волейбола имени Николая Карполя разместится на земельном участке площадью 5,5 тыс. кв. м, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь 2020 года. Академия будет состоять из трех корпусов — тренировочного комплекса, арены для выступлений и общежития с учебно-административными помещениями. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка», академию также планируется задействовать во время проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на «ВТБ-Арене».

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