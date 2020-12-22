Академию Карполя в Екатеринбурге задействуют в проведении ЧМ-2022 по волейболу

17 декабря CAS опубликовал решение, согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--01ce0ce94457293bf351" data-vnd="01ce0ce94457293bf351" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=01ce0ce94457293bf351" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Те решения, которые были приняты до вступления в силу решения суда, обязательны к исполнению — это касается и мероприятий, связанных с проведением чемпионата мира по волейболу, — сказал Куйвашев. — Безусловно, они будут проведены, когда будет позволять эпидемиологическая ситуация. Мы продолжаем готовиться, проведение планируем во Дворце игровых видов спорта, ведется модернизация, идет ремонт. К 2022 году там будет все подготовлено. Академия Карполя будет использована в качестве тренировочных площадок для участников чемпионата мира».

Академия волейбола имени Николая Карполя разместится на земельном участке площадью 5,5 тыс. кв. м, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь 2020 года. Академия будет состоять из трех корпусов — тренировочного комплекса, арены для выступлений и общежития с учебно-административными помещениями. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка», академию также планируется задействовать во время проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге.