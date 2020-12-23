Гродненский «Коммунальник-ГрГУ» вышел в финал Кубка Беларуси по волейболу среди женщин

Матч между гродненской и минской дружинами завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:19). Первый сет встречи прошел в упорной борьбе. Минские волейболистки дали бой своим более опытным соперницам, однако помешать им оставить за собой данный отрезок матча они не смогли. Гродненчанки доминировали в атаке и на блоке, чуть лучше соперниц выглядели на приеме и меньше ошибались.

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Подопечные Бориса Коляды смотрелись достойно, но вынуждены были признать превосходство гродненского клуба. Наиболее результативным игроком встречи стала Анастасия Лешик из «Коммунальника-ГрГУ», заработавшая 20 очков. У «Минчанки-2» лучшим бомбардиром стала Дарья Вакулко, набравшая 13 пунктов.

В споре за главный трофей турнира волейболистки «Коммунальника-ГрГУ» сойдутся с победительницами встречи между «Минчанкой» и брестским «Прибужьем». Проигравшая в данном противоборстве дружина оспорит бронзу в поединке с «Минчанкой-2».

Финал Кубка Беларуси намечен на 24 декабря и начнется в 15.00. Соискатели бронзы состязаний начнут спор между собой в 12.30. Турнир проходит в столичном спорткомплексе «Уручье».