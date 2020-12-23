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20:13 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» выиграли у «Прибужья» в полуфинале Кубка Беларуси

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» выиграли у «Прибужья» в полуфинальном матче Кубка Беларуси со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:11), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дружина Станислава Саликова диктовала свои условия соперницам из Бреста от начала и до конца поединка. Вместе с тем стоит отдать должное «Прибужью» под руководством Натальи Мелянюк, игроки которого достойно держали удар в двух сетах. На протяжении этих отрезков принципиального противоборства брестчанки действовали на уровне, вполне сопоставимом с тем, который демонстрировали спортсменки из Минска. Однако в концовках партий опыт игроков столичной дружины брал свое.

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В третьей партии игроки брестской команды заметно «подсели», в первую очередь морально. Минчанки же, напротив, почувствовали близость победы и усилили натиск. Их тренер умело дирижировал темпом игры с помощью замен. Столичные спортсменки свели к минимуму ошибки в атаке, надежно прикрыв блоком конкуренток. Кроме того, у фаворитов розыгрыша «полетела» подача, благодаря которой команда Станислава Саликова заработала несколько важных очков. Да и на приеме игра у «Минчанки» спорилась. Это, безусловно, сказалось на итоговом результате.

В споре за главный трофей турнира волейболистки «Минчанки» сойдутся с гродненским «Коммунальником-ГрГУ». «Прибужье» в матче за бронзу постарается сломить сопротивление еще одной столичной дружины — «Минчанки-2». Финал Кубка Беларуси намечен на 24 декабря и начнется в 15.00. Соискатели бронзы состязаний начнут поединок между собой в 12.30. Турнир проходит в столичном спорткомплексе «Уручье».

Организаторы приняли решение допустить зрителей на трибуны при условии соблюдения масочного режима и других санитарных требований в связи с пандемией коронавируса.

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