Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси

Впрочем, путь к победе изможденной напряженным игровым графиком столичной дружины легким не назвать. Первый сет прошел под диктовку участниц российской суперлиги, которые превосходили соперниц из Гродно во всех компонентах волейбола и заслуженно отпраздновали успех. Казалось бы, минчанки и дальше поведут игру в таком ключе и добьются успеха, но не тут-то было.

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После перерыва ситуация на площадке изменилась. Волейболистки «Минчанки» стали много ошибаться на блоке и в защите. Порой преимущество «Коммунальника-ГрГУ» по ходу второй партии достигало пяти и более очков. Столичная команда смогла за счет опыта матчей на высоком уровне сократить отставание до минимума, но помешать подопечным Дмитрия Кота выиграть не смогли.

Третья партия вначале проходила с преимуществом «Минчанки», но силы начали покидать игроков этой дружины. Гродненчанки воспользовались ситуацией и, лучше проведя концовку сета, довели его до победы. Отметим пасующую «Коммунальника-ГрГУ» Анну Джафар, которая умело дирижировала действиями своих подруг по команде, и Анастасию Миклашевич, завершавшую львиную долю атак дружины в зелено-черной форме.