Куат Хамитов? Алтынбекова вышла замуж и показала фото избранника

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вышла замуж, передают Vesti.kz. Об этом она сделал заявление в своем аккаунте в Instagram.

Спортсменка опубликовала фото своего избранника и, судя по всему, это не боец смешанных единоборств Куат Хамитов, который ранее публично выражал свои чувства к девушке и заявлял о намерении жениться на ней.