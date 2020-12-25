Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
63
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
13:15 (мск), источник: Vesti.kz

Куат Хамитов? Алтынбекова вышла замуж и показала фото избранника

Волейболистка сделала официальное заявление.

Наверх

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вышла замуж, передают Vesti.kz. Об этом она сделал заявление в своем аккаунте в Instagram.

Спортсменка опубликовала фото своего избранника и, судя по всему, это не боец смешанных единоборств Куат Хамитов, который ранее публично выражал свои чувства к девушке и заявлял о намерении жениться на ней.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Завершаю этот год в статусе жены лучшего мужчины», — подписала Алтынбекова фото с регистрации брака.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«США сыграют в финале с Канадой»: СМИ — о шансах сборной России
Норвегия и Франция отказались от участия в Рождественской гонке
Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате России
Итальянские СМИ узнали об интересе «Спартака» к Рафаэлю Бенитесу
Банк обманул Александра Радулова на 1,5 миллиарда рублей
Поможем российским паралимпийцам подготовиться к Играм
«Мы разорвали их в хлам»: адвокат Широкова — о решении суда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь