Куат в пролете. Стало известно, кто стал мужем Сабины Алтынбековой

Ранее сама Алтынбекова поделилась снимком с бракосочетания, но не стала раскрывать имени и внешности избранника. Хотя даже так поклонникам спортсменки стало понятно, что замуж она вышла не за бойца Куата «Наймана» Хамитова, который публично изливал ей свои чувства и озвучил намерение сделать предложение.