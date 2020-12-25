Куат в пролете. Стало известно, кто стал мужем Сабины Алтынбековой
Смотрите фото и видео избранника казахстанской звезды.
Смотрите фото и видео избранника казахстанской звезды.
Супругом популярной казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой стал мужчина по имени Саят Салманұлы, сообщают Vesti.kz.
Фотографии с бракосочетания пары появились в социальных сетях.
Ранее сама Алтынбекова поделилась снимком с бракосочетания, но не стала раскрывать имени и внешности избранника. Хотя даже так поклонникам спортсменки стало понятно, что замуж она вышла не за бойца Куата «Наймана» Хамитова, который публично изливал ей свои чувства и озвучил намерение сделать предложение.
Род деятельности супруга Алтынбековой, как и подробности свадебной регистрации, неизвестны.