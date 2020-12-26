«Динамо» Москва спустя 12 лет выиграло Кубок России. В финале разорвали питерский «Зенит» на его площадке
Удивительная игра без нервов.
Удивительная игра без нервов.
Не хочется никого обижать, но «Динамо» и «Зенит» из
У «Зенита» до этого было три проигранных финала. Теперь же с Туомасом Саммелвуо и
Начали без серьезных перепадов.
Долгое время были только обмены мячами. Создать небольшой отрыв удалось ближе к середине первой партии. «Зенит» повел — 10:8. Москвичи далеко не отпускали, но и не могли сравнять — 14:16. Все решилось в концовке. «Динамо» слаженным блоком и атаками отдельных игроков (очень выделялся Цветан Соколов) заставило Саммелвуо взять
Вторая партия не сильно отличалась от первой. Тут просто игру «Зенит» только к середине выровнял — 4:7, 13:14. У питерцев были проблемы с подачей, а также со связующими. «Динамо» обыгрывало издевательски соперников. Еще и Клюку с Полетаевым продолжали глушить. Не было видно и Ивана Яковлева. Саммелвуо нужных слов найти для своей команды не мог. Москвичей остановить было нереально. Концовка снова прошла под диктовку атак Соколова, а еще круто выглядели Илья Власов и Вадим Лихошерстов — 22:18. Точку в партии поставил Полетаев своей неудачной подачей — 21:25.
«Динамо» было заряжено, чтобы победить в трех партиях с самого начала — 7:3. При этом нельзя сказать, что «Зенит» стоял и ничего не делал. Парни боролись, но просто соперники были сильнее — 8:12. К середине сета питерцы провели классную серию и почти сравняли, но москвичи не дали усомниться в своем настрое. Власов и Сколов выглядели не так ярко, зато Антон Семышев неожиданно включился — 19:15. Догнать хозяева площадки объективно уже не могли. Кажется, им не помогло бы и чудо. 25:19 — «Динамо» рвет соперника на клочки. Ожидать этого было трудно: букмекеры отдавали большое преимущество петербуржцам.
Этот матч
Виктория Дмитриева