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26 декабря, источник: Sport24

«Динамо» Москва спустя 12 лет выиграло Кубок России. В финале разорвали питерский «Зенит» на его площадке

Удивительная игра без нервов.

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Не хочется никого обижать, но «Динамо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга были самыми неочевидными командами, которые могли выйти в финал Кубка России. Все же за «Локомотив» говорило прошлогоднее чемпионство в Суперлиге, а за казанский «Зенит» — шестилетнее превосходство над всеми командами в Кубке России. Тем не менее бороться за главный приз выпало темным лошадкам. И обеим командам очень нужен был трофей.

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У «Зенита» до этого было три проигранных финала. Теперь же с Туомасом Саммелвуо и топ-игроками повторять прошлые ошибки — проиграть самим себе. «Динамо» же брало главный приз в 2008 году, а в финале было в 2013-м. У клуба с историей давно не наблюдалось ярких побед. После перезагрузки команде Константина Брянского важно завершить год с титулом в кармане. Каждый для себя решал, кому важнее выиграть финальный матч, но он заведомо обещал быть интересным.

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Начали без серьезных перепадов.

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Долгое время были только обмены мячами. Создать небольшой отрыв удалось ближе к середине первой партии. «Зенит» повел — 10:8. Москвичи далеко не отпускали, но и не могли сравнять — 14:16. Все решилось в концовке. «Динамо» слаженным блоком и атаками отдельных игроков (очень выделялся Цветан Соколов) заставило Саммелвуо взять тайм-аут. Но 17:19 быстро превратилось в 17:21. Ни Виктор Полетаев, ни Егор Клюка ничего сделать с соперниками так и не смогли — 20:25.

Вторая партия не сильно отличалась от первой. Тут просто игру «Зенит» только к середине выровнял — 4:7, 13:14. У питерцев были проблемы с подачей, а также со связующими. «Динамо» обыгрывало издевательски соперников. Еще и Клюку с Полетаевым продолжали глушить. Не было видно и Ивана Яковлева. Саммелвуо нужных слов найти для своей команды не мог. Москвичей остановить было нереально. Концовка снова прошла под диктовку атак Соколова, а еще круто выглядели Илья Власов и Вадим Лихошерстов — 22:18. Точку в партии поставил Полетаев своей неудачной подачей — 21:25.

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«Динамо» было заряжено, чтобы победить в трех партиях с самого начала — 7:3. При этом нельзя сказать, что «Зенит» стоял и ничего не делал. Парни боролись, но просто соперники были сильнее — 8:12. К середине сета питерцы провели классную серию и почти сравняли, но москвичи не дали усомниться в своем настрое. Власов и Сколов выглядели не так ярко, зато Антон Семышев неожиданно включился — 19:15. Догнать хозяева площадки объективно уже не могли. Кажется, им не помогло бы и чудо. 25:19 — «Динамо» рвет соперника на клочки. Ожидать этого было трудно: букмекеры отдавали большое преимущество петербуржцам.

Этот матч чем-то напоминал пятничное зенитовское дерби. Команды начали ровно, но все решили какие-то локальные моменты. Например, включение Соколова и Семышева. «Зенит» же испытывал трудности с отсутствием мощной подачи, без которой волейбол — не волейбол. Да и план Саммелвуо на этот финал явно содержал в себе ошибку, которую он так и не смог за три сета найти. В любой другой ситуации так быстро выключить из игры того же Клюку и Полетаева вряд ли бы получилось.

Виктория Дмитриева

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