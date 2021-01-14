Сабина Алтынбекова определилась с новым клубом

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова определилась с местом продолжения игровой карьеры. Ожидается ее возвращение в клуб «Аль-Васл» из ОАЭ.

Об этом сообщает Liter.kz.

Отмечается, что сейчас волейболистка ведет переговоры с дубайской командой о своем возвращении. Алтынбекова выступала за «Аль-Васл» с декабря 2019 по июнь 2020 года.

Затем перешла в итальянскую «Казерту», но не смогла дебютировать за нее из-за финансовых проблем команды. Затем началась пандемия и казахстанская волейболистка находилась без клуба.