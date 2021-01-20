Оргкомитет мужского ЧМ-2022 по волейболу проинспектировал спортивные объекты в Красноярске

«Сегодня представители оргкомитета проинспектировали красноярские спортивные объекты, насколько они соответствуют требованиям по проведению соревнований такого уровня, — написал Ростовцев. — Гости побывали в аэропорту, осмотрели раздевалки и залы в Доме спорта им. Михаила Дворкина и во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, именно там пройдут тренировки и волейбольные матчи. Красноярский край уже не раз проводил соревнования, соответствующие стандартам мирового уровня. Тому подтверждение Универсиада-2019, этапы Кубка мира по фристайлу, первенство мира по керлингу».

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«Оценки по качеству приема спортсменов, по обеспечению безопасности, по организации в целом этих мероприятий мы получили высокие. Уверен, что и в этот раз все будет достойно. Для этого в плановом порядке делаем все необходимое», — добавил министр спорта Красноярского края.