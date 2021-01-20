Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
21:00
Хетафе
Уэска
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:15
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:30
Вильярреал
Гранада
Хоккей. НХЛ
21.01
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
21.01
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.01
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.01
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.01
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
23
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
16:54 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет мужского ЧМ-2022 по волейболу проинспектировал спортивные объекты в Красноярске

ТАСС, 20 января. Представители организационного комитета мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года провели инспекцию спортивных объектов в Красноярске, который примет часть матчей турнира. Об этом в своем Facebook сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня представители оргкомитета проинспектировали красноярские спортивные объекты, насколько они соответствуют требованиям по проведению соревнований такого уровня, — написал Ростовцев. — Гости побывали в аэропорту, осмотрели раздевалки и залы в Доме спорта им. Михаила Дворкина и во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, именно там пройдут тренировки и волейбольные матчи. Красноярский край уже не раз проводил соревнования, соответствующие стандартам мирового уровня. Тому подтверждение Универсиада-2019, этапы Кубка мира по фристайлу, первенство мира по керлингу».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оценки по качеству приема спортсменов, по обеспечению безопасности, по организации в целом этих мероприятий мы получили высокие. Уверен, что и в этот раз все будет достойно. Для этого в плановом порядке делаем все необходимое», — добавил министр спорта Красноярского края.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Читайте также
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина
Объявлены мужская и женская команды 2020 года по версии фанатов
Госпитализированный Малафеев рассказал о своем самочувствии
Тарасова высказалась о поединке Загитовой и Медведевой в Москве
Капризов забивал, ошибался, но стал первой звездой в НХЛ
«Аталанта» с Миранчуком играет с «Удинезе» (видеотрансляция)
Боец UFC: В США люди приветливые. Вернулся в Россию - все хмуро
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь