Волейболистки «Минчанки» обыграли «Липецк» в матче российской суперлиги
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли «Липецк» в матче российской суперлиги. Игра завершилась в пользу команды Станислава Саликова на
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли «Липецк» в матче российской суперлиги. Игра завершилась в пользу команды Станислава Саликова на
Белорусская команда отлично начала встречу. Пожалуй, самым действенным оружием игроков «Минчанки» стала их подача. Кроме того, они свели к минимуму свои собственные ошибки. Соперницы же
Волейболистки «Липецка» смогли приспособиться к подачам игроков минской дружины и постепенно угасающая интрига вновь ожила. Случилось это также во многом благодаря уверенной игре блока. В четвертом сете волейболистки из Липецка продолжили небезуспешно искать слабые стороны в оборонительных порядках конкуренток и перевели игру на
Самым результативным игроком встречи у «Минчанки» стала Маргарита Степаненко, набравшая 24 очка. У Татьяны Маркевич на счету 14 результативных действий и 41% отличного приема. По 13 пунктов заработали Надежда Столяр и Надежда Смирнова. Либеро белорусской команды Виктория Панасенко записала на свой счет 33% отличного приема.
Таким образом «Минчанка» с пятью победами в 13 играх и 13-ю заработанными очками занимает 11-е место в турнирной таблице женской российской суперлиги. Тройку лучших дружин чемпионата составляют три динамовские дружины — из Москвы (44 очка), Казани (43) и Красноярска (40).