Волейболистки «Минчанки» обыграли «Липецк» в матче российской суперлиги

Белорусская команда отлично начала встречу. Пожалуй, самым действенным оружием игроков «Минчанки» стала их подача. Кроме того, они свели к минимуму свои собственные ошибки. Соперницы же из-за неуверенного приема долго не могли наладить игру в атаке. Да и в других компонентах волейбола игра у них не ладилась. Однако стоит отдать им должное за преображение в третьем сете.

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Волейболистки «Липецка» смогли приспособиться к подачам игроков минской дружины и постепенно угасающая интрига вновь ожила. Случилось это также во многом благодаря уверенной игре блока. В четвертом сете волейболистки из Липецка продолжили небезуспешно искать слабые стороны в оборонительных порядках конкуренток и перевели игру на тай-брейк. Впрочем, в укороченной партии команда Станислава Саликова действовала слаженнее соперниц, и пятая победа в турнире не заставила себя ждать.

Самым результативным игроком встречи у «Минчанки» стала Маргарита Степаненко, набравшая 24 очка. У Татьяны Маркевич на счету 14 результативных действий и 41% отличного приема. По 13 пунктов заработали Надежда Столяр и Надежда Смирнова. Либеро белорусской команды Виктория Панасенко записала на свой счет 33% отличного приема.