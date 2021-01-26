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16:41 (мск), источник: ТАСС

Волейбольная Лига наций в 2021 году пройдет в формате «пузыря»

ТАСС, 26 января. Лига наций по волейболу состоится в 2021 году в формате «пузыря». Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

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Все 16 мужских и 16 женских команд будут размещены в одной стране и на протяжении турнира будут проживать в режиме строгой изоляции и регулярно тестироваться на коронавирус.

Хозяева турнира и расписание будут определены в феврале. Турнир проводится с 2018 года, первые два розыгрыша среди мужчин выиграла сборная России, среди женщин — команда США. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии.

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