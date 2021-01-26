Матыцин надеется, что Международная федерация волейбола не будет переносить ЧМ из России

17 декабря CAS опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

«Судя по тому, что юридических и практических возможностей переноса этого мероприятия нет, то будем надеяться, что все гарантии, которые даны правительством, будут достаточны для того, чтобы федерация волейбола подтвердила право России на проведение этого события. Все города, региональные оргкомитеты работают в штатном режиме, никакой чрезвычайной ситуации нет. Мы надеемся и уверены в том, что это событие состоится», — сказал он.

Министр отметил, что в данный момент идет плановая подготовка к проведению чемпионата мира по волейболу 2022 года. Министерство находится во взаимодействии с Всероссийской федерацией волейбола, которая в свою очередь активно контактирует с Международной федерацией волейбола (FIVB).