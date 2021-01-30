Волейболистки «Минчанки» уступили «Тулице» в матче российской суперлиги

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили «Тулице» в домашнем матче российской суперлиги. Игра завершилась со счетом 2:3 (25:23, 25:23, 23:25, 22:25, 13:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда в первых двух партиях показала отличную игру, опередив соперниц практически во всех компонентах волейбола. Однако сохранить победный ритм «Минчанка» не смогла, позволив спортсменкам «Тулицы» не только отыграть преимущество, но и оставить за собой тай-брейк. Игроки «Тулицы» чуть лучше соперниц сыграли на приеме и в блоке, что при практически равных показателях эффективности в атаке не позволило белорускам праздновать победу.

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Самой результативной волейболисткой матча стала Маргарита Степаненко из минской дружины, которая набрала 31 очко. По 18 результативных действий записали на свой счет Татьяна Маркевич и Надежда Смирнова.

У соперниц из Тулы главной силой в атаке стала Анастасия Азанова — 26 очков. Впрочем, практически такую же результативность показали Ольга Ефимова (23 пункта) и Екатерина Тимошкова (22).