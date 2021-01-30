Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли обуховский «Легион» в матче чемпионата Беларуси

Действующие чемпионы Беларуси одержали уверенную победу, эффектно разобравшись с самобытной дружиной из Гроденской области. «Горняки» с самого начала показали всю серьезность своих намерений и удержали победный ритм до конца. Наставник «Легиона» Алексей Гедройть так и не смог до финального свистка наладить действия своих игроков в обороне. Кроме того, возможности «легионеров» были ограничены из-за отсутствия в игровом составе лидера атак клуба Юрия Мартынова.
В его отсутствие задачу по завершению атак своих одноклубников выполнял Андрей Гедо, заработавший 15 очков.
У победителей лучшим в атаке стал Максим Богатко, на счету которого 17 пунктов. Также команда из города калийщиков лучше смотрелась на приеме и в блоке.
В остальных матчах 15-го тура чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: «Строитель» (Минск) — «Западный Буг» (Брест) — 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:16), «Коммунальник-Могилев» — «Марко-ВГТУ» (Витебск) — 1:3 (18:25, 23:25, 25:23, 22:25), МАПИД (Минск) — Борисов-БГУФК — 1:3 (25:20, 22:25, 21:25, 17:25).