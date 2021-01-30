Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли обуховский «Легион» в матче чемпионата Беларуси

Действующие чемпионы Беларуси одержали уверенную победу, эффектно разобравшись с самобытной дружиной из Гроденской области. «Горняки» с самого начала показали всю серьезность своих намерений и удержали победный ритм до конца. Наставник «Легиона» Алексей Гедройть так и не смог до финального свистка наладить действия своих игроков в обороне. Кроме того, возможности «легионеров» были ограничены из-за отсутствия в игровом составе лидера атак клуба Юрия Мартынова.