Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли обуховский «Легион» в матче чемпионата Беларуси

Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Сибирь
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
15:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Алавес
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
14
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Дженоа
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Локомотив
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
16
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Витязь
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Арминия
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
15
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Дижон
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Атлетик
Футбол. Зарубежный
30.01
Саутгемптон
Астон Вилла
01
Футбол. Зарубежный
30.01
Вильярреал
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
30.01
Интер
Беневенто
40
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
30 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли обуховский «Легион» в матче чемпионата Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли обуховский «Легион» в матче чемпионата Беларуси. Команда Виктора Бекши победила со счетом 3:0 (25:13, 25:15, 25:22), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Действующие чемпионы Беларуси одержали уверенную победу, эффектно разобравшись с самобытной дружиной из Гроденской области. «Горняки» с самого начала показали всю серьезность своих намерений и удержали победный ритм до конца. Наставник «Легиона» Алексей Гедройть так и не смог до финального свистка наладить действия своих игроков в обороне. Кроме того, возможности «легионеров» были ограничены из-за отсутствия в игровом составе лидера атак клуба Юрия Мартынова.

Читайте также
Волейболисты «Шахтера» выиграли Кубок Беларуси

В его отсутствие задачу по завершению атак своих одноклубников выполнял Андрей Гедо, заработавший 15 очков.

У победителей лучшим в атаке стал Максим Богатко, на счету которого 17 пунктов. Также команда из города калийщиков лучше смотрелась на приеме и в блоке.

В остальных матчах 15-го тура чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: «Строитель» (Минск) — «Западный Буг» (Брест) — 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 25:16), «Коммунальник-Могилев» — «Марко-ВГТУ» (Витебск) — 1:3 (18:25, 23:25, 25:23, 22:25), МАПИД (Минск) — Борисов-БГУФК — 1:3 (25:20, 22:25, 21:25, 17:25).

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Какая свободная дорога! Водитель выехал навстречу только что приземлившемус
Ибрагимович разучился бить пенальти. Гвардьола оторвался от «МЮ»
20-летний русский штампует голы в НХЛ. Свечников забил Худобину
Малкина критикуют, а он в один день побил рекорды Ягра и Лемье
Овечкин вернулся по-королевски! Отсидел и сразу забил победный
«Палмейрас» во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес
Халк стал «петушком». Он возвращается доигрывать в Бразилию
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь