Алекно покинет «Зенит» по окончании сезона
Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно покинет свой пост после окончания сезона-2020/21.
Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно покинет свой пост после окончания сезона-2020/21.
Об этом 3 февраля сообщил
«Алекно покинет пост главного тренера “Зенита” после окончания сезона по своему желанию. Он уведомил об этом клуб», — приводит «РИА Новости» слова Рахматуллина.
Алекно тренирует «Зенит» с 2008 года. За это время он 9 раз стал чемпионом России и 5 раз победил с командой в Лиге чемпионов. В 2012-м сборная России под его руководством стала чемпионом Олимпийских игр.