Алекно покинет «Зенит» по окончании сезона

«Алекно покинет пост главного тренера “Зенита” после окончания сезона по своему желанию. Он уведомил об этом клуб», — приводит «РИА Новости» слова Рахматуллина.

Алекно тренирует «Зенит» с 2008 года. За это время он 9 раз стал чемпионом России и 5 раз победил с командой в Лиге чемпионов. В 2012-м сборная России под его руководством стала чемпионом Олимпийских игр.