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16:37 (мск), источник: ТАСС

Двукратная чемпионка мира Соколова стала генменеджером сборной России по волейболу

ТАСС, 11 февраля. Любовь Соколова назначена на пост генерального менеджера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, моя главная задача — создание той команды, которая будет добиваться высоких результатов, выигрывать, будет боеспособной. Мы все ждем от наших спортсменок успеха и побед, для достижения результата надо много и упорно работать. В первую очередь, это тренировочный процесс, без правильной организации которого ничего не получится. Во-вторых, это моральная и психологическая подготовка, и, конечно, командный дух, хорошее настроение, любовь к волейболу», — заявила Соколова.

Соколовой 43 года, в составе сборной России она дважды выигрывала чемпионаты мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), а также дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004). На клубном уровне она представляла российские ЦСКА, «Россы», «Уралочку», «Заречье-Одинцово», «Динамо» (Краснодар), хорватскую «Младость», японский «Хитати», турецкие «Эджзаджибаши» и «Фенербахче», итальянские «Бергамо», «Ези» и испанскую «Мурсию».

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