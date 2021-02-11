Двукратная чемпионка мира Соколова стала генменеджером сборной России по волейболу
ТАСС, 11 февраля. Любовь Соколова назначена на пост генерального менеджера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает
ТАСС, 11 февраля. Любовь Соколова назначена на пост генерального менеджера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает
«Безусловно, моя главная задача — создание той команды, которая будет добиваться высоких результатов, выигрывать, будет боеспособной. Мы все ждем от наших спортсменок успеха и побед, для достижения результата надо много и упорно работать. В первую очередь, это тренировочный процесс, без правильной организации которого ничего не получится.
Соколовой 43 года, в составе сборной России она дважды выигрывала чемпионаты мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), а также дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004). На клубном уровне она представляла российские ЦСКА, «Россы», «Уралочку», «Заречье-Одинцово», «Динамо» (Краснодар), хорватскую «Младость», японский «Хитати», турецкие «Эджзаджибаши» и «Фенербахче», итальянские «Бергамо», «Ези» и испанскую «Мурсию».