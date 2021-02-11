Двукратная чемпионка мира Соколова стала генменеджером сборной России по волейболу

«Безусловно, моя главная задача — создание той команды, которая будет добиваться высоких результатов, выигрывать, будет боеспособной. Мы все ждем от наших спортсменок успеха и побед, для достижения результата надо много и упорно работать. В первую очередь, это тренировочный процесс, без правильной организации которого ничего не получится. Во-вторых, это моральная и психологическая подготовка, и, конечно, командный дух, хорошее настроение, любовь к волейболу», — заявила Соколова.