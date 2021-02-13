Волейболистки «Минчанки» уступили «Локомотиву» в матче российской суперлиги

Первая партия прошла в равной борьбе. Команды не радовали скоростным волейболом, однако эмоциональность, с которой играли спортсменки, с лихвой компенсировала большое количество ошибок. К сожалению болельщиков минской команды, их любимицы допускали оплошности несколько чаще, и этим не преминули воспользоваться «железнодоожницы», оставившие за собой концовку сета.

Во второй партии игроки «Локомотива» взяли, что называется, с места в карьер. Они куда меньше ошибались, кроме того, полетела подача у Ирины Воронковой. Обеспечив комфортное преимущество, калининградские волейболистки выиграли сет.

В третьей партии белорусская команда встрепенулась и заиграла в очень привлекательный волейбол. Игра спорилась, и минчанки смогли захватить преимущество, а победную точку в сете поставила капитан Надежда Смирнова.

К сожалению, большего добиться белоруски не смогли. Четвертый сет вновь прошел под диктовку игроков «Локомотива». Тренер «Минчанки» пробовал изменить ход встречи, однако тщетно.