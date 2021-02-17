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17 февраля, источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли столичный «Строитель» в матче чемпионата Беларуси

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли столичный «Строитель» в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (27:25, 25:19, 25:16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: shahter-vc.by

Наверняка обе команды рассматривали данный поединок 18- го тура прежде всего как репетицию к розыгрышу Суперкубка Беларуси, который командам предстоит оспорить 20 января, в предстоящую субботу. Поэтому наставники дружин не спешили делиться друг с другом наработками перед ответственной игрой.

Так или иначе, но игра проходила с заметным преимуществом «горняков», которые лучше соперников атаковали, действовали на блоке и подавали. У победителей самыми результативными волейболистами стали Максим Богатко, заработавший 17 очков и Владислав Бабкевич на счету которого 11 пунктов. У «Строителя» главной ударной силой стал Петр Миненков, удачно действовавший из второй зоны и заработавший 12 очков. Также отметим Павла Авдоченко, который записал на свой счет семь результативных действий.

Это третья игра двух ведущих волейбольных команд в сезоне, ранее «горняки» брали верх над соперником с одинаковым счетом 3:1 по партиям.

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