Волейболисты солигорского «Шахтера» обыграли столичный «Строитель» в матче чемпионата Беларуси

Наверняка обе команды рассматривали данный поединок 18- го тура прежде всего как репетицию к розыгрышу Суперкубка Беларуси, который командам предстоит оспорить 20 января, в предстоящую субботу. Поэтому наставники дружин не спешили делиться друг с другом наработками перед ответственной игрой.

Так или иначе, но игра проходила с заметным преимуществом «горняков», которые лучше соперников атаковали, действовали на блоке и подавали. У победителей самыми результативными волейболистами стали Максим Богатко, заработавший 17 очков и Владислав Бабкевич на счету которого 11 пунктов. У «Строителя» главной ударной силой стал Петр Миненков, удачно действовавший из второй зоны и заработавший 12 очков. Также отметим Павла Авдоченко, который записал на свой счет семь результативных действий.