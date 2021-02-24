Звезды пляжного волейбола смогут выступить в бикини на турнире в Катаре

В регламенте турнира говорится, что ограничений для игроков, желающих носить стандартную игровую одежду во время соревнований, не будет. В Международной федерации волейбола (FIVB) заявили, что консультировались с игроками в январе 2021 года, прежде чем принять решение о проведении турнира. Они посчитали, что женский пляжный волейбол должен оцениваться по спортивным составляющим, а не по одежде.