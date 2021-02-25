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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Обошла Сабину Алтынбекову. Названа самая красивая волейболистка планеты

Казахстанка стала второй в рейтинге.

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Греческое издание Gazzetta назвало самую красивую волейболистку планеты — ею стала 25-летняя россиянка Алиса Маненок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В рейтинге Маненок обошла казахстанку Сабину Алтынбекову, которая расположилась на второй строчке. Тройку замкнула хорватка Клара Перич.

Отметим, что Маненок совмещает спорт с модельным бизнесом: она регулярно участвует в различных конкурсах красоты и модных показах. В 2018 году она выиграла World Beauty Queen в Сеуле (Южная Корея). Девушка живет в Казани, играет за волейбольную команду Казанского университета.

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Десятка самых красивых волейболисток планеты по версии Gazzetta выглядит так:

1. Алиса Маненок (Россия, 25 лет)
2. Сабина Алтынбекова (Казахстан, 23 года)
3. Клара Перич (Хорватия, 22 года)
4. Джейми Роббинс (США, 22 года)
5. Зехра Гюнеш (Турция, 21 год)
6. Уинифер Фернандес (Доминикана, 25 лет)
7. Луиза Липпманн (Германия, 25 лет)
8. Бьянка Буша (Сербия, 26 лет)
9. Саманта Брисио (Мексика, 25 лет)
10. Мария Стенцель (Польша, 21 год).

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