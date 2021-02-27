Волейболистки «Минчанки» уступили московскому «Динамо» в матче российской суперлиги

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» уступили московскому «Динамо» в матче 25-го тура российской суперлиги. Команда Станислава Саликова была вынуждена признать поражение со счетом 1:3 (28:30, 25:18, 20:25, 19:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт матча получился очень непростым как для минских волейболисток, так и для их конкуренток из Москвы. Ни одна из команд долгое время не могла обеспечить себе комфортное преимущество. Но в концовке динамовки сыграли лучше. Наталия Перейра возможность вывести вперед свою дружину реализовала, а вот минчанка Виктория Секретова попала в аут, и гостьи повели в счете.

Вторая партия прошла под диктовку минской команды, которая успешно воспользовалась ошибками москвичек. У них игра не клеилась как в обороне, так и нападении. Так что успех подопечных Станислава Саликова выглядел закономерным.

Увы, развить его не удалось. В третьей и четвертой партиях камнем преткновения для белорусок стала игра Наталии Гончаровой. Не могли они проявить себя и в атаке из-за организованного блока соперниц. Если наставник «Динамо» Желько Булатович в каких-то эпизодах, когда игра у его подопечных не шла, мог освежить ее заменами, то ресурс «Минчанки» в этом плане несколько ограничен. Как итог, победа более титулованной дружины.

Самым результативным игроком встречи стала москвичка Наталия Гончарова, в активе которой 26 очков. Белоруска Анна Климец, выступающая за «Динамо», пунктов не набрала. Что касается минской дружины, тут самыми результативными стали Виктория Секретова — 21 результативное действие, Надежда Смирнова (15 очков) и Татьяна Маркевич (12). Из-за данного поражения «Минчанка» оказалась на 11-й позиции в турнирной таблице суперлиги с восемью победами и 23 очками после 22 игр. -0-