Волейболистки «Минчанки» выиграли у «Спарты» в матче российской суперлиги

В первой партии команды демонстрировали вязкий волейбол. Игроки стремились свести риск в атаке к минимуму. Цена ошибок была очень высока, ведь обе дружины претендуют на место в плей-офф. Такое течение матча пошло на пользу «спартанкам». Было видно, что они отлично изучили манеру игры «минчанок» и перекрывали направления атак соперниц. Белорускам удавалось зарабатывать очки с большим трудом. К тому же «минчанки» достаточно много ошибались.

Во втором сете картина несколько поменялась. Белорусская команда начала поднимать мячи в защите. Заработал и блок. Нижегородские волейболистки занервничали и начали больше ошибаться, тогда как «минчанки» количество оплошностей свели к минимуму. Концовка получилась достаточно нервной, тем не менее «Минчанка» смогла добиться своего.

Сравняв счет по партиям, подопечные Станислава Саликова почувствовали уверенность в своих силах и, даже уступая большую часть третьего сета, смогли переломить ход сета и выйти вперед. В заключительном сете белоруски со старта заставили «спартанок» оказаться в роли догоняющих. Молодым игрокам гостей не хватало уверенности в собственных силах. Как следствие, большое количество ошибок, которыми волейболистки «Минчанки» воспользовались сполна.