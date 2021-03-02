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2 марта, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» выиграли у «Спарты» в матче российской суперлиги

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» выиграли у нижегородской «Спарты» в перенесенном матче 17-го тура российской суперлиги. Поединок на площадке столичного Дворца спорта «Уручье» завершился со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой партии команды демонстрировали вязкий волейбол. Игроки стремились свести риск в атаке к минимуму. Цена ошибок была очень высока, ведь обе дружины претендуют на место в плей-офф. Такое течение матча пошло на пользу «спартанкам». Было видно, что они отлично изучили манеру игры «минчанок» и перекрывали направления атак соперниц. Белорускам удавалось зарабатывать очки с большим трудом. К тому же «минчанки» достаточно много ошибались.

Во втором сете картина несколько поменялась. Белорусская команда начала поднимать мячи в защите. Заработал и блок. Нижегородские волейболистки занервничали и начали больше ошибаться, тогда как «минчанки» количество оплошностей свели к минимуму. Концовка получилась достаточно нервной, тем не менее «Минчанка» смогла добиться своего.

Сравняв счет по партиям, подопечные Станислава Саликова почувствовали уверенность в своих силах и, даже уступая большую часть третьего сета, смогли переломить ход сета и выйти вперед. В заключительном сете белоруски со старта заставили «спартанок» оказаться в роли догоняющих. Молодым игрокам гостей не хватало уверенности в собственных силах. Как следствие, большое количество ошибок, которыми волейболистки «Минчанки» воспользовались сполна.

Благодаря этому успеху «Минчанка» поднялась на 9-е место турнирной таблицы. На счету белорусского клуба стало девять побед в 23 матчах. Следующую игру подопечные Станислава Саликова проведут 10 марта дома против челябинского «Динамо-Метара».

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