В Российской федерации волейбола считают, что чемпионат мира не будет перенесен из страны

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--35736fe13fec38fbd30b { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--35736fe13fec38fbd30b { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--35736fe13fec38fbd30b" data-vnd="35736fe13fec38fbd30b" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=35736fe13fec38fbd30b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вы имеете в виду, не отменится ли чемпионат мира в России, то я думаю, такое невозможно. Как раз решение CAS предполагает [проведение запланированного мероприятия], если невозможно отменить чемпионат, если есть форс-мажор, по которому все документы подписаны и средства вложены, и провести его в другом месте не представляется возможным. Чемпионат мира — это серьезное событие, его нельзя так перебрасывать из страны в страну, это 24 команды, 10 городов, формат телевизионных матчей, обязательства перед спонсорами. Поэтому чемпионат мира будет проведен в России», — уточнил собеседник агентства.

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По словам Яременко, Россия находится в высокой степени готовности к проведению турнира. «В принципе, у нас высокая готовность к проведению соревнований любого уровня по волейболу, потому что мы не впервые проводим различные турниры. Каждый год наша сборная принимает и этапы Лиги наций, и как раз города выбраны волейбольные, в которых существуют волейбольные клубы, структуры, которые знают, как организовывать матчи и турниры», — сказал он.

Яременко отметил, что практически все города оснащены необходимой для проведения матчей инфраструктурой, не хватает лишь спортивного сооружения в Кемерове, но оно будет построено. «Доработки по линии безопасности, инфраструктурным вопросам — на все это время и средства есть. Поэтому чемпионат мира, я думаю, состоится и будет проведен на высоком уровне», — добавил он.