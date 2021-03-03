В Российской федерации волейбола считают, что чемпионат мира не будет перенесен из страны

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.
«Если вы имеете в виду, не отменится ли чемпионат мира в России, то я думаю, такое невозможно. Как раз решение CAS предполагает [проведение запланированного мероприятия], если невозможно отменить чемпионат, если есть форс-мажор, по которому все документы подписаны и средства вложены, и провести его в другом месте не представляется возможным. Чемпионат мира — это серьезное событие, его нельзя так перебрасывать из страны в страну, это 24 команды, 10 городов, формат телевизионных матчей, обязательства перед спонсорами. Поэтому чемпионат мира будет проведен в России», — уточнил собеседник агентства.
По словам Яременко, Россия находится в высокой степени готовности к проведению турнира. «В принципе, у нас высокая готовность к проведению соревнований любого уровня по волейболу, потому что мы не впервые проводим различные турниры. Каждый год наша сборная принимает и этапы Лиги наций, и как раз города выбраны волейбольные, в которых существуют волейбольные клубы, структуры, которые знают, как организовывать матчи и турниры», — сказал он.
Яременко отметил, что практически все города оснащены необходимой для проведения матчей инфраструктурой, не хватает лишь спортивного сооружения в Кемерове, но оно будет построено. «Доработки по линии безопасности, инфраструктурным вопросам — на все это время и средства есть. Поэтому чемпионат мира, я думаю, состоится и будет проведен на высоком уровне», — добавил он.
Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на «ВТБ-Арене».