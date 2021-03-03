Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Дижон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Анже
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Ним
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Лестер
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло
Наполи
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Кротоне
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
23:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
13
Хоккей. НХЛ
4.03
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
4.03
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.03
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.03
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
4.03
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Кубок России
12:00
Уфа
Урал
30
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
19:13 (мск), источник: ТАСС

В Российской федерации волейбола считают, что чемпионат мира не будет перенесен из страны

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко считает, что чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из России. Такое мнение он высказал ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если вы имеете в виду, не отменится ли чемпионат мира в России, то я думаю, такое невозможно. Как раз решение CAS предполагает [проведение запланированного мероприятия], если невозможно отменить чемпионат, если есть форс-мажор, по которому все документы подписаны и средства вложены, и провести его в другом месте не представляется возможным. Чемпионат мира — это серьезное событие, его нельзя так перебрасывать из страны в страну, это 24 команды, 10 городов, формат телевизионных матчей, обязательства перед спонсорами. Поэтому чемпионат мира будет проведен в России», — уточнил собеседник агентства.

Читайте также
Двукратная чемпионка мира Соколова стала генменеджером сборной России по волейболу

По словам Яременко, Россия находится в высокой степени готовности к проведению турнира. «В принципе, у нас высокая готовность к проведению соревнований любого уровня по волейболу, потому что мы не впервые проводим различные турниры. Каждый год наша сборная принимает и этапы Лиги наций, и как раз города выбраны волейбольные, в которых существуют волейбольные клубы, структуры, которые знают, как организовывать матчи и турниры», — сказал он.

Яременко отметил, что практически все города оснащены необходимой для проведения матчей инфраструктурой, не хватает лишь спортивного сооружения в Кемерове, но оно будет построено. «Доработки по линии безопасности, инфраструктурным вопросам — на все это время и средства есть. Поэтому чемпионат мира, я думаю, состоится и будет проведен на высоком уровне», — добавил он.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на «ВТБ-Арене».

Читайте также
 Нурмагомедов рассказал, кто станет следующим российским чемпионом UFC
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
КХЛ готова принять Панарина после скандала
Большунов упустил бронзу на чемпионате мира
Тренер «Фиорентины» порассуждал о Кокорине и вспомнил о Платини
Сотскова получила за допинг десять лет. Теперь официально
Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России
Кокорин против «Ромы» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
ЦСКА предложил Онопко должность в новом клубном проекте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь