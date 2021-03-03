Яременко: Выход в финал чемпионата мира — задача-минимум для российских волейболистов

«Я вижу, что российский волейбол не отстает, — это точно, спортсмены у нас есть. Как на любом соревновании, выигрывает тот, кто сильнее здесь и сейчас, нет такого системного превосходства сейчас ни у одной страны, и, наверное, создать его невозможно. Будем надеяться, что родные стены нам помогут. Я считаю задачей-минимум на домашнем чемпионате участие в финале, а как финал сложится — увидим», — отметил Яременко.