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19:37 (мск), источник: ТАСС

Яременко: Выход в финал чемпионата мира — задача-минимум для российских волейболистов

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Выход в финал чемпионата мира 2022 года является минимальной задачей для сборной России по волейболу. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

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Источник: РИА "Новости"

«Я вижу, что российский волейбол не отстает, — это точно, спортсмены у нас есть. Как на любом соревновании, выигрывает тот, кто сильнее здесь и сейчас, нет такого системного превосходства сейчас ни у одной страны, и, наверное, создать его невозможно. Будем надеяться, что родные стены нам помогут. Я считаю задачей-минимум на домашнем чемпионате участие в финале, а как финал сложится — увидим», — отметил Яременко.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на «ВТБ-Арене».

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