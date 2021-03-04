«Зенит» вышел в финал Кубка CEV

Ответная встреча ½ финала, прошедшая в Маасейке, завершилась победой хозяев со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:19). В первом матче в Санкт-Петербурге победу одержал «Зенит» — 3−1. Согласно регламенту, победитель полуфинала определялся в «золотом» сете, который закончился со счетом 18:16 в пользу петербургского клуба.