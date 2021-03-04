«Зенит» вышел в финал Кубка CEV
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил бельгийский клуб «Гринярд Маасейк» в полуфинале Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) и вышел в финал турнира.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Петербургский «Зенит» победил бельгийский клуб «Гринярд Маасейк» в полуфинале Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) и вышел в финал турнира.
Ответная встреча ½ финала, прошедшая в Маасейке, завершилась победой хозяев со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:19). В первом матче в
Соперником «Зенита» по финалу Кубка CEV будет победитель противостояния между московским «Динамо» и французским «Монпелье». Первый матч завершился победой «бело-голубых» со счетом 3−1.