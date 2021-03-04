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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

КАЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, победив по итогам двух матчей польский клуб «Скра».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ответная игра четвертьфинала в Казани завершилась со счетом 3−2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12) в пользу «Зенита». В первом матче в Польше казанцы также выиграли (3−1).

Соперником «Зенита» по полуфиналу Лиги чемпионов будет другой польский клуб «Кендзежин-Козле».

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