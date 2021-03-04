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4 марта, источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты «Динамо» сыграют с «Зенитом» в финале Кубка CEV

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» победило «Монпелье» и вышло в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).

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Источник: Официальная страница ВК "Динамо" (Москва) в социальной сети "Вконтакте"

Ответная встреча полуфинала, прошедшая в Монпелье в четверг, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:22, 25:10). Первый матч завершился победой «бело-голубых» — 3−1.

Московское «Динамо» за титул поспорит с петербургским «Зенитом», который ранее переиграл бельгийский «Гринярд Маасейк» (3−0, 3−1).

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