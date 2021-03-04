Волейболисты «Динамо» сыграют с «Зенитом» в финале Кубка CEV
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» победило «Монпелье» и вышло в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» победило «Монпелье» и вышло в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Ответная встреча полуфинала, прошедшая в Монпелье в четверг, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:22, 25:10). Первый матч завершился победой «бело-голубых» — 3−1.
Московское «Динамо» за титул поспорит с петербургским «Зенитом», который ранее переиграл бельгийский «Гринярд Маасейк» (3−0, 3−1).