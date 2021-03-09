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9 марта, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» обыграли «Динамо-Метар» в матче российской суперлиги

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли челябинский «Динамо-Метар» в перенесенном матче 5-го тура российской суперлиги со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ВК "Минчанка"

Минские волейболистки с самого начала стартовой партии захватили инициативу. Благо у хозяек площадки полетела подача, и им удалось четырежды подать на вылет. Именно благодаря эйсам подопечные Станислава Саликова добились комфортного отрыва в счете, который удалось удержать до конца сета. Что касается челябинской команды, то из-за проблем с приемом ее игрокам не удавалось остро атаковать, и мячи, посланные на половину площадки «Минчанки», становились легкой добычей игроков столичной дружины.

Во втором сете игра была равной практически до самого конца. В белорусской команде стоит отметить Надежду Смирнову, которая при счете 19:19 заработала в атаке несколько важных очков и предопределила исход партии. Заключительная партия также складывалась для белорусок непросто. Вновь команды демонстрировали равную игру с одинаковыми шансами на успех. Но при счете 24:24 диспетчер челябинок допустила ошибку, позволив Надежде Столяр заблокировать ее скидку. Точку в матче поставила мощным ударом Татьяна Маркевич.

Самой результативной волейболисткой встречи стала минчанка Надежда Смирнова, на счету которой 24 результативных действия. Лучшая в составе гостевой дружины мексиканка Андреа Ранхель Эрнандес записала на свой счет 11 очков.

Таким образом, «Минчанка» с 10 победами и 29 очками занимает девятое место в турнирной таблице российской суперлиги. 10 марта команда Станислава Саликова проведет с «Динамо-Метар» еще один перенесенный матч, на сей раз 18-го тура.

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