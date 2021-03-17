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17 марта, источник: Sport24

Московское «Динамо» на тай-брейке выиграло первый матч финала Кубка ЕКВ у петербургского «Зенита»

Сегодня, 17 марта, в Москве состоялся первый финальный матч Кубка Европейской конфедерации, в котором московское «Динамо» на своей площадке победило петербургский «Зенит».

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Источник: Sport24

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 3:2 по сетам (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).

Ответная игра состоится 25 марта в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что впервые в истории турнира в финале играют 2 российские команды.

Московское «Динамо» в полуфинале Кубка ЕКВ обыграло французский «Монпелье» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:1 по сетам. Петербургский «Зенит» в предыдущем раунде победил бельгийский «Греньярд» в «золотом» сете — 18:16.

Волейбол. Кубок ЕКВ. Финал. Первый матч. Мужчины

«Динамо» (Москва, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).

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