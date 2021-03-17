Московское «Динамо» на тай-брейке выиграло первый матч финала Кубка ЕКВ у петербургского «Зенита»

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 3:2 по сетам (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).
Ответная игра состоится 25 марта в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что впервые в истории турнира в финале играют 2 российские команды.
Московское «Динамо» в полуфинале Кубка ЕКВ обыграло французский «Монпелье» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:1 по сетам. Петербургский «Зенит» в предыдущем раунде победил бельгийский «Греньярд» в «золотом» сете — 18:16.
Волейбол. Кубок ЕКВ. Финал. Первый матч. Мужчины
«Динамо» (Москва, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:2 (26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9).