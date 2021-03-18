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00:23 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» стали финалистами чемпионата Беларуси

Противоборство в Обухово завершилось со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) в пользу команды Виктора Бекши. Действующие чемпионы страны повели массированные атаки на оборонительные порядки более скромного по возможностям комплектования клуба из Гродненского района.

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Источник: РИА "Новости"

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера», обыграв обуховский «Легион» в серии до двух побед, стали финалистами чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противоборство в Обухово завершилось со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) в пользу команды Виктора Бекши. Действующие чемпионы страны повели массированные атаки на оборонительные порядки более скромного по возможностям комплектования клуба из Гродненского района.

Обуховчане какое-то время сдерживали натиск конкурентов, но в итоге солигорской команде удалось найти бреши в обороне «Легиона» и довести стартовую партию до победы. В дальнейшем «Шахтер» продолжил играть в быстрый волейбол с атаками через центральную зону. Такая тактика вновь принесла плоды. В третьем сете «Легион» попытался перехватить инициативу, очень агрессивно начав данный отрезок матча, но блокирующие из команды соперников были начеку и не позволили хозяевам продлить встречу.

Отметим уверенную игру в матче пасующего Дмитрия Ваша, который умело дирижировал игрой солигорчан. Самыми результативными игроками в составе «Шахтера» стали Владислав Бабкевич (14 очков), Максим Богатко (13) и Максим Шкредов (12). У проигравших 10 пунктов на счету Юрия Авдеенко. По шесть очков «Легиону» принесли Юрий Мартынов и Артем Зайко.

Первый поединок, проходивший в Солигорске, дружина из города калийщиков выиграла со счетом 3:0 (25:11, 25:15, 25:11).

В финальной серии плей-офф, которая продлится до трех побед, «Шахтер» встретится с минским «Строителем». Первый матч между этими командами намечен на 27 марта в Солигорске. Что касается «Легиона», то команде Алексея Гедройтя предстоит серия поединков за бронзовые медали с гомельской «Энергией». -0-

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