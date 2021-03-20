Волейболистки «Минчанки» вышли в «Финал шести» российской суперлиги

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли «Ленинградку» во втором матче квалификационного раунда плей-офф со счетом 3:1 (25:19, 12:25, 25:23, 25:22) и вышли в «Финал шести» российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обидное домашнее поражение со счетом 2:3 не поставило перед «Минчанкой» неразрешимых задач. Подопечным Станислава Саликова в любом случае нужно было выигрывать в гостевой встрече. Победа в трех или четырех сетах выводила белорусскую команду в «Финал шести» напрямую. Если белоруски добивались своего на тай-брейке, то им нужно было надеяться на успех в так называемом золотом сете. Однако команда из столицы Беларуси обошлась без него.

В первой партии «Минчанка» довольно быстро повела в счете. Но постепенно игра выровнялась. Белоруски были чуть лучше соперниц на блоке, заработав благодаря ему три очка. В атаке наблюдалось равенство. В этих условиях все решило качество приема, которое у «Минчанки» было гораздо лучше. Татьяна Маркевич и либеро Виктория Панасенко добились показателя в 56% позитивной доводки. Тогда как хозяйки площадки действовали в данном элементе игры не столь уверенно.

Вторая партия прошла в равной борьбе, но начиная с середины данного отрезка матча «Ленинградка» устремилась в отрыв. Не последнюю роль в атаке у российской дружины сыграли белоруски Анастасия Гарелик и Екатерина Сокольчик. Подопечные Станислава Саликова устремились в погоню, но догнать соперниц не смогли.

По ходу третьего сета ни одна из дружин долгое время не могла утвердиться в роли лидера, поочередно ведя в счете. Но тяжелейшую концовку оставили за собой игроки «Минчанки», которые поставили на пути соперниц шесть блоков. Последний из них остановил очередную атаку Анастасии Гарелик.

В четвертом сете белоруски вновь взяли нити игры в свои руки. Но стоит отдать должное их оппоненткам. Практически в безнадежной ситуации игроки «Ленинградки» встрепенулись и смогли вернуть интригу в течение поединка. Но «Минчанка» нашла в себе силы довести поединок до победы.

Самым результативным игроком матча стала представительница «Ленинградки» Анастасия Гарелик — 28 пунктов. Виктория Чаплина принесла своему клубу 15 пунктов. У Екатерины Сокольчик на счету 14 результативных действий. В составе «Минчанки» главной ударной силой стала Виктория Секретова — 21 очко. У Татьяны Маркевич 17 пунктов. Надежда Смирнова заработала 15 очков.