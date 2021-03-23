Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
51
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
15
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
04
Хоккей. НХЛ
02:30
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
08:24 (мск), источник: ТАСС

Открытие академии волейбола имени Карполя в Екатеринбурге планируется в апреле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Академия волейбола имени Николая Карполя в Екатеринбурге примет первых спортсменов в апреле этого года. Точная дата открытия еще определяется, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что разрешение на ввод академии в эксплуатацию было получение в декабре 2020 года. В последние месяцы в комплексе продолжаются работы по оснащению необходимым оборудованием.

«[Открытие] в апреле планируется. Пока точной даты нет», — сказали в пресс-службе.

Первый камень в основание Академии волейбола имени Николая Карполя был заложен в августе 2019 года. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка», академию также планируется задействовать в качестве тренировочной площадки во время проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Общая площадь академии составляет более 9 тыс. кв. метров, в ней располагаются спортивно-тренировочный блок со спортивным залом с трансформируемыми трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабилитационный блок.

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978−1982, 1987−1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993−2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза — серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Панарин покуражился над «Баффало». У него хет-трик из передач
«Айлендерс» обыграли «Филадельфию». Сорокин стал первой звездой
«Сент-Луис» уступил «Вегасу». Тарасенко отдал голевую передачу
Месси повторил рекорд Пеле по числу голов в одном чемпионате
Во Франции сообщили, что «Монако» готов продать Головина
На Ali продадут спортивную одежду и гаджеты со скидками до 70%
Лучшим забитым мячом недели в АПЛ признали автогол
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь