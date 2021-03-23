Открытие академии волейбола имени Карполя в Екатеринбурге планируется в апреле

Ранее сообщалось, что разрешение на ввод академии в эксплуатацию было получение в декабре 2020 года. В последние месяцы в комплексе продолжаются работы по оснащению необходимым оборудованием.

«[Открытие] в апреле планируется. Пока точной даты нет», — сказали в пресс-службе.

Первый камень в основание Академии волейбола имени Николая Карполя был заложен в августе 2019 года. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба «Уралочка», академию также планируется задействовать в качестве тренировочной площадки во время проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Общая площадь академии составляет более 9 тыс. кв. метров, в ней располагаются спортивно-тренировочный блок со спортивным залом с трансформируемыми трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабилитационный блок.