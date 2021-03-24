Казанский «Зенит» не сумел выйти в финал волейбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 24 марта. Казанский «Зенит» уступил польскому клубу «Закса» по итогам противостояния в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов.
ТАСС, 24 марта. Казанский «Зенит» уступил польскому клубу «Закса» по итогам противостояния в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов.
В первой игре на своей площадке подопечные Владимира Алекно потерпели поражение — 2−3. В ответном матче на выезде казанский клуб победил с таким же счетом. В связи с ничейным счетом по итогам двух встреч был проведен золотой сет, в котором победу одержали хозяева площадки — 15:13.
В другом полуфинале играют итальянские «Трентино» и «Перуджа». Первый матч закончился домашней победой «Трентино» (3−0), ответный проходит в среду.
«Зенит» является шестикратным победителем турнира (2008, 2012, 2015−2018). Финальный матч пройдет 1 мая в итальянской Вероне.