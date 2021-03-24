Казанский «Зенит» не сумел выйти в финал волейбольной Лиги чемпионов

В первой игре на своей площадке подопечные Владимира Алекно потерпели поражение — 2−3. В ответном матче на выезде казанский клуб победил с таким же счетом. В связи с ничейным счетом по итогам двух встреч был проведен золотой сет, в котором победу одержали хозяева площадки — 15:13.