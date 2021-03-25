«Динамо» победило «Зенит» и выиграло Кубок CEV

Ответная финальная встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3−1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24) в пользу «Динамо». «Бело-голубые» в первом матче в Москве одержали победу со счетом 3−2.

«Динамо» выигрывает Кубок CEV в третий раз в своей истории, ранее московский клуб становился обладателем трофея в 2012 и 2015 годах. Петербургский «Зенит» впервые играл в финале турнира.