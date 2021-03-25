«Динамо» победило «Зенит» и выиграло Кубок CEV
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» вновь обыграло петербургский «Зенит» и стало обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» вновь обыграло петербургский «Зенит» и стало обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Ответная финальная встреча, прошедшая в
«Динамо» выигрывает Кубок CEV в третий раз в своей истории, ранее московский клуб становился обладателем трофея в 2012 и 2015 годах. Петербургский «Зенит» впервые играл в финале турнира.
Кубок CEV является вторым по значимости клубным волейбольным соревнованием в Европе после Лиги чемпионов.