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27 марта, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Шахтера» выиграли первый матч финальной серии чемпионата Беларуси против минского «Строителя» со счетом 3:1 (25:20, 25:17, 26:28, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В начале первого сета небольшое преимущество было у минчан, которые смогли оторваться от соперников на два очка, но волейболисты «Шахтера» сначала восстановил статус-кво, а затем повели наступление по всем фронтам, достигнув комфортной разницы в шесть очков. Тренер «Строителя Александр» Сингаевский попытался повлиять на игру своих подопечных, но полностью ликвидировать отрыв соперников волейболисты минского клуба не смогли.

Во втором сете «горняки» с самого начала захватили нити игры в свои руки и методично расшатывая оборону соперников добились успеха. Небольшая интрига возникла при счете 17:15 в пользу солигорчан, но Виктор Бекша отреагировал тайм-аутом и его дружина продолжила методично набирать очки. Третью партию «Строитель» провел лучше соперников. Свое веское слово на данном отрезке матча сказал блок столичной команды. Впрочем, развить успех минчане не смогли.

Самыми результативными игроками у победителей стали Владислав Бабкевич с 30-ю очками и Максим Шкредов, совершивший 17 результативных действий. У проигравших Сергей Окулич заработал 17 очков, а Илья Морозов — 16 пунктов.

«Всех ребят хочу поблагодарить. Первый матч финальной серии важно начать удачно. Стартовый отрезок остался за нами, мы все сделали хорошо. Немного затем утратили концентрацию, но в целом все неплохо. Серия до трех побед только начинается, нам надо добавить в приеме мяча, чтобы иметь больше вариантов в атаке, больше задействовать центральных», — прокомментировал исход поединка главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша.

Следующие матчи финальной серии до трех побед состоятся 31 марта и 3 апреля в столичной «Чижовка-Арене».

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