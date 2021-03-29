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29 марта, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» стартуют в «Финале шести» российской суперлиги

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» стартуют в «Финале шести» российской суперлиги, матчи которого начнутся сегодня в Казани. Помимо белорусской команды в турнире участвуют казанское «Динамо-Ак Барс» и московское «Динамо», «Уралочка-НТМК» из Свердловской области, «Локомотив» из Калининграда, и «Протон» из Саратовской области. Турнир в столице Татарстана продлится до 3 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Две лучшие команды регулярного чемпионата — «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Динамо» (Москва) — автоматически вышли в «Финал шести», а еще четыре провели дополнительный раунд плей-офф. «Минчанка», занявшая восьмое место по итогам «регулярки», на следующей стадии турнира соперничала с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. Белорусская команда вышла в «Финал шести», сначала уступив соперницам 2:3 (25:16, 25:23, 26:28, 24:26, 11:15), а затем одержав победу со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:22).

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Соперницами «Минчанки» в группе В станут волейболистки московского «Динамо», цвета которого защищает белоруска Анна Климец и «Уралочка-НТМК». За эту команду выступает белоруска Вера Костючик. В первом матче турнира 29 марта команда Станислава Саликова сыграет с «Уралочкой-НТМК». Поединок с москвичками намечен на 31 марта.

В группе А сыграют «Динамо-АК Барс», «Локомотив» и «Протон». В полуфинальную стадию турнира выходят по две лучшие дружины из каждого трио.

Медали российской суперлиги среди женских команд ранее в формате «Финала шести» не разыгрывались, но организаторы утвердили такой регламент в связи с проведением в 2021 году Олимпийских игр и проблемами в организации матчей, связанными с пандемией коронавируса.

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