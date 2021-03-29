Волейболистки «Минчанки» стартуют в «Финале шести» российской суперлиги

Две лучшие команды регулярного чемпионата — «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Динамо» (Москва) — автоматически вышли в «Финал шести», а еще четыре провели дополнительный раунд плей-офф. «Минчанка», занявшая восьмое место по итогам «регулярки», на следующей стадии турнира соперничала с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. Белорусская команда вышла в «Финал шести», сначала уступив соперницам 2:3 (25:16, 25:23, 26:28, 24:26, 11:15), а затем одержав победу со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:22).

Соперницами «Минчанки» в группе В станут волейболистки московского «Динамо», цвета которого защищает белоруска Анна Климец и «Уралочка-НТМК». За эту команду выступает белоруска Вера Костючик. В первом матче турнира 29 марта команда Станислава Саликова сыграет с «Уралочкой-НТМК». Поединок с москвичками намечен на 31 марта.

В группе А сыграют «Динамо-АК Барс», «Локомотив» и «Протон». В полуфинальную стадию турнира выходят по две лучшие дружины из каждого трио.